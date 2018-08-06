В суд направлено новое уголовное дело в отношении самарского бизнесмена Сергея Шатило
6 августа 2018 12:23
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Новое дело в отношении самарского бизнесмена, директора ООО «Современные медицинские технологии» (ООО «СМТ») Сергея Шатило на 111 млн. рублей готово к передаче в суд. Об этом в конце прошлой недели сообщили в СК РФ по Самарской области. Тем временем в федеральном суде Самарского района областной столицы продолжается рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства на сумму 768 млн. рублей. Несмотря на претензии со стороны ФАС, СК и ФСБ, предприниматель до сих пор не отказался от проекта «Клиника сердца», обещающий ему многолетний финансовый поток из ФОМС, пишет "Засекин".
Готовность проекта «Клиника сердца», реализуемого в рамках так называемого государственно-частного партнерства и фактически принадлежащего бизнесмену Сергею Шатило, оценивают от 95 до 98%. Фактически здание построено, оборудовано и требуется «последний рывок», чтобы современный и фактически частный кардиоцентр, построенный на территории государственного Самарского кардиоцентра, начал принимать первых пациентов, а бенефициары начали получать первые средства из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Сергей Шатило долго шёл к этому и стал едва ли не «лучшим другом» прежнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который всеми силами покровительствовал бизнесмену и его проекту.
Однако накануне смены главы региона у Сергея Шатило начались проблемы. Сначала он стал в центре скандала по так называемому «делу блогеров» и по его заявлению были взяты под стражу, а после осуждены блогеры Дмитрий Бегун, Наталья Умярова (Миронова) и Олег Иванец. А позже проблемы начались у него самого – региональное управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Современные медицинские технологии» и ООО «ЦЭХ-Здоровье» в связи с наличием в их действиях признаков нарушения ФЗ «О защите конкуренции». В деле, по версии следствия, оказался замешан заместитель министра здравоохранения правительства Самарской области Альберт Навасардян.
На фоне следственных действий и начала судебных разбирательств стал буксовать, пожалуй, главный проект Сергея Шатило – «Клиника сердца». Прелесть этого проекта с точки зрения бизнеса заключалась в том, что владелец данного объекта без конкурсов и торгов мог рассчитывать на постоянный финансовый поток из Фонда обязательного медицинского страхования на протяжение многих лет. Причем не только из фонда Самарской области, но и фондов других регионов, откуда планировалось направлять пациентов. По мнению некоторых врачей действующего Самарского кардиологического диспансера, ввод в эксплуатацию «Клиники сердца» увёл бы у госклиники «рентабельных» пациентов и оставил бы её лишь тех, которые не выгодны частной клинике. Почти готовая «Клиника» тем не менее до сих пор не введена в эксплуатацию и пока не приносит прибыли никому. В апреле этого года появилась информация о том, что у «Клиники сердца» может появиться концессионер – УК «Лидер».
Дело №2. На 111 млн рублей
И вот в минувшую пятницу Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) по Самарской области сообщает, что второе дело в отношении Сергея Шатило готово к передаче в суд.
Как сообщает пресс-служба ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Современные медицинские технологии» (ООО «СМТ») Сергея Шатило. Бизнесмена обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, два эпизода предусмотренных ч. 1 ст. 238.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.
По версии следствия, в 2015-2016 годах директор ООО «СМТ» Сергей Шатило, «умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл …в перинатальный центр Самарской областной клинической больницы незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн рублей», в «Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова в рамках исполнения государственного контракта также сбыл незарегистрированное медицинское оборудование в климатизированном модуле общей стоимостью свыше 74 млн рублей».
Кроме того, в «Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова был поставлен незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями, общей стоимостью свыше 38 млн рублей». «Довести до конца свой преступный умысел Шатило не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку приемочной комиссией указанного медицинского учреждения оборудование принято не было», - сообщают следственные органы.
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
В официальном сообщение СУ СК РФ по Самаркой области отмечается, что «следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу».
Тем временем, 1 августа 2018 года решение Самарского арбитражного суда признал законным и оставил в силе Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Речь шла о деле, связанному с «Современными медицинскими технологиями». Сергей Шатило и другие фигуранты, в числе которых представители компании «ДжиИ Хэлскеа» Елена Львова и Наталья Середавина, а также экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян пытались в апелляционной инстанции доказать незаконность решения УФАС по Самарской области, признавшего региональное министерство здравоохранения, ООО «СМТ», ООО «Центр эффективной хирургии», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина виновными в нарушении закона о защите конкуренции. По информации ФАС, в 2016 году эти организации вступили в сговор при проведении открытого аукциона на обслуживание медицинского оборудования 23 медицинских учреждений на сумму более 768 млн руб. Победителем в том аукционе было признано ООО «Современные медицинские технологии».
Показательно, что Сергей Шатило заявляет о готовности не только обжаловать решения судов, но и в случае неблагоприятного для себя расклада «дойти до ЕСПЦ». Любопытно, что г-н Шатило помимо прочего пытается, судя по всему, воздействовать и на общественное мнение. По неофициальным данным, он профинансировал создание и функционирование информационного сайта «Территория Самара», подробнее других освещающего злоключения, происходящие вокруг Сергея Шатило и его компаний.
Фото: pixabay.com
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Комментарии
Закон
3 августа 2018 22:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
386
3 августа 2018 21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано. Закон
389
3 августа 2018 15:41
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года. Закон
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3 августа 2018 15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить. Закон
286
2 августа 2018 17:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
685
2 августа 2018 16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
265
2 августа 2018 16:06
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд уже арестовал троих подозреваемых. Закон
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6 августа 2018 13:20
Горела частная баня и надворные постройки. Происшествия
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6 августа 2018 10:57
Предположительно оно пробыло там около недели. Происшествия
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6 августа 2018 10:54
Она лично нарвала листья дикорастущей конопли. Происшествия
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.Учредителя «Клиники сердца» догружают расследованием на 111 млн рублей Криминал
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