В результате конфликта с соседом житель Жигулевска оказался на больничной койке

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24-летний местный житель нанес несколько ударов в область живота хозяину квартиры и ушел.



Преступление произошло в квартире одного из домов микрорайона В-1 города Жигулевска. Как установили правоохранители, конфликт произошел между хозяином жилплощади и его соседом, в ходе которого 24-летний местный житель нанес несколько ударов в область живота хозяину квартиры и ушел. Через пару дней мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение города.



По данным экспертизы, в результате инцидента потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. После получения сообщения из медицинского учреждения сотрудники полиции выехали по адресу, откуда был доставлен мужчина, осмотрели место происшествия, опросили соседей и установили все обстоятельства произошедшего. По данным стражей порядка, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное, сообщает облМВД. Ведется следствие.

