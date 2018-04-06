В поселке Волжский Утес из ангара предприятия ЖКХ воры украли электроинструменты
6 апреля 2018 09:28
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В начале марта в дежурную часть отдела полиции №35 Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жителя поселка Волжский Утес о том, что ночью неизвестный проник в ангар одного из предприятий жилищно коммунального хозяйства, откуда похитил сварочный аппарат, тепловую электропушку и шлифовальную машинку.
Сотрудники полиции выяснили, что он работает водителем в данной организации. Придя на работу за трактором, уже на подходе к ангару мужчина обнаружил, что деревянные ворота ангара повреждены путем отжатия одной из створок. Войдя в помещение, работнику стало ясно, что совершена кража электроинструментов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли следы протектора шин автомобиля и следы обуви злоумышленников. Во время проведения расследования, сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №35 поступила оперативная информация о том, что к совершению преступления могут быть причастны трое жителей поселка. Полицейскими было получено разрешение на обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых оперативники обнаружили часть пропавшего имущества.
Подозреваемыми оказались трое молодых мужчин, один из которых был ранее судим за аналогичное преступление. Как пояснили сотрудникам органов внутренних дел предполагаемые злоумышленники, для них весомым доводом для совершения преступления послужило то, что ангар находился на краю поселка, не охраняется, должное освещение так же отсутствует. На место происшествия злоумышленники добрались в ночное время, на автомобиле, который принадлежал, одному из них. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
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