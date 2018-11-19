В поезде около Сызрани у пассажиров нашли гашиш и героин

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Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли факт незаконного оборота наркотических средств.В ходе сопровождения поезда «Москва-Челябинск» полицейские патрульно-постовой службы полиции выявили двух пассажиров, у которых в ходе личного досмотра обнаружены вещества со специфическим запахом. Полимерные пакеты с порошкообразными веществами находились в личных вещах подозреваемых – граждан одного из сопредельных государств, в возрасте 43 и 27 лет.По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашиш - массой 21,19 граммов и наркотическим средством – героин - массой 574,77 грамма.Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено два уголовных дела. В отношении задержанных избрана мера пресечения – арест.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до 20 лет.