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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В поезде около Сызрани у пассажиров нашли гашиш и героин

19 ноября 2018 11:31
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В поезде около Сызрани у пассажиров нашли гашиш и героин Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли факт незаконного оборота наркотических средств.
В ходе сопровождения поезда «Москва-Челябинск» полицейские патрульно-постовой службы полиции выявили двух пассажиров, у которых в ходе личного досмотра обнаружены вещества со специфическим запахом. Полимерные пакеты с порошкообразными веществами находились в личных вещах подозреваемых – граждан одного из сопредельных государств, в возрасте 43 и 27 лет.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашиш - массой 21,19 граммов и наркотическим средством – героин - массой 574,77 грамма.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено два уголовных дела. В отношении задержанных избрана мера пресечения – арест.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до 20 лет.
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