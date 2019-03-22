В окно офиса самарской строительной фирмы бросили бутылку с зажигательной смесью
22 марта 2019 09:54
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С ЧП на улице Нагорной, 6, сейчас разбираются силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Если поджигателей найдут — им угрожает до 5 лет за решеткой.
Инцидент произошел в начале марта 2019 года, предположительно, в темное время суток. Неизвестные лица повредили стеклопакет и бросили бутылку с горючей жидкостью в офис СК «Инвестстрой», расположенный на 1-м этаже здания. В результате возгорания компания понесла убытки на сумму около 500 тысяч рублей.
Чем замечательна и перед кем провинилась СК «Инвестстрой» — пока не очень понятно. Это юрлицо мало чем примечательно. Компания создана в 2015 году, зарегистрирована там же, где и располагается, то есть на улице Нагорной, 6. Специализация — строительство, пишет СО ОНЛАЙН.
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