В Жигулевске женщина похитила телефон у родственницы знакомого, когда та спала

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Преступление произошло в одной из квартир дома микрорайона Г-1. По данным стражей порядка, в этот день злоумышленница пришла в гости к своему новому знакомому, где в компании его родственницы распивала алкогольные напитки. Вечером, когда хозяева жилплощади отправились спать, злоумышленница похитила с кухонного стола сотовый телефон, принадлежащий 61-летней владелице квартиры, и ушла домой.Сотрудники полиции при получении данной информации обратились к потерпевшей, которая подтвердила факт хищения сотового телефона и написала заявление, оценив причиненный ей ущерб на сумму 7 000 рублей. В ходе опроса она пояснила, что, обнаружив пропажу гаджета, не стала обращаться в полицию в надежде, что аппарат она сможет найти самостоятельно.По данным оперативников, задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния. Злоумышленница признала свою вину и пояснила, что похитила сотовый телефон в целях личного пользования.О краже возбуждено уголовное дело. В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено законной владелице, сообщает облМВД.