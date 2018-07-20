В Жигулевске задержан мужчина, ранивший ножом квартиранта в шею и лицо

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В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску от медсестры пункта скорой помощи поселка Зольное поступило сообщение о том, что в стационар за медицинской помощью обратился житель города Жигулевска 1950 года рождения с телесными повреждениями находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Со слов пострадавшего, его знакомый, житель одного из домов, расположенных на ул. Гудронной, нанес ему ножевые ранения в область лица и шеи.По версии полицейских, вечером, 25 июня оба мужчины находились в квартире, которую потерпевший снимает у подозреваемого, употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. Из материалов собранных сотрудниками полиции следует, что в ходе выяснения отношений хозяин квартиры ударил своего квартиранта ножом в шею, причинив телесные повреждения.Личный состав ОМВД России по городу Жигулевску был ориентирован на задержание подозреваемого.В ходе патрулирования п. Зольное, инспекторы группы ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску, получив информацию о возможном местонахождении подозреваемого, выехали по указанному адресу, где обнаружили и задержали безработного и ранее судимого за неуплату средств на содержание детей, местного жителя, 1977 года рождения. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.