В Жигулевске в отношении местного жителя, повторно нарушившего ПДД, возбуждено уголовное дело

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Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску около одного из домов на улице Энергетиков за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 37-летнего местного жителя. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что в апреле 2014 года данный водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Однако мужчина уклонился от сдачи водительского удостоверения, в связи с чем срок лишения права управления транспортным средством был приостановлен. Сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемый совершил повторное нарушение ПДД, будучи подвергнутым административному наказанию.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело , сообщает облМВД.