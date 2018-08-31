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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Жигулевске в отношении местного жителя, повторно нарушившего ПДД, возбуждено уголовное дело

31 августа 2018 11:41
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В Жигулевске в отношении местного жителя, повторно нарушившего ПДД, возбуждено уголовное дело
Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя.

Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску около одного из домов на улице Энергетиков за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 37-летнего местного жителя. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что в апреле 2014 года данный водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Однако мужчина уклонился от сдачи водительского удостоверения, в связи с чем срок лишения права управления транспортным средством был приостановлен. Сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемый совершил повторное нарушение ПДД, будучи подвергнутым административному наказанию.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело , сообщает облМВД.
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