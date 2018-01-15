В Жигулевске у мужчины изъята марихуана

118

Находившийся на маршруте патрулирования в городе Жигулевск экипаж вневедомственной охраны в микрорайоне Г-1 обратил внимание на молодого человека. При виде служебного автомобиля Росгвардии пешеход явно занервничал и поспешил скрыться. Стражи правопорядка остановили его, чтобы узнать причину такого поведения.На вопрос сотрудников Росгвардии, имеются ли при нем предметы или вещества, запрещенные к свободному обороту, 23-летний местный житель признался, что хранит сверток с марихуаной. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали ей задержанного. В присутствии понятых сверток был изъят.Эксперты-криминалисты дали заключение, что обнаруженное у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 12 граммов. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.