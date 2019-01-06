В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у местного жителя марихуану

55

Сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 35-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли во внутреннем кармане куртки мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно данным проведенной экспертизы в пакете находилась марихуана, общей массой 23,15 грамма, что относится к значительному размеру. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления. По данным стражей порядка, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.