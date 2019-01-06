В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у местного жителя марихуану
6 января 2019 11:08
55
Сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 35-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли во внутреннем кармане куртки мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно данным проведенной экспертизы в пакете находилась марихуана, общей массой 23,15 грамма, что относится к значительному размеру. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления. По данным стражей порядка, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 декабря 2018 13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве. Закон
492
29 декабря 2018 14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
537
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
395
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
517
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
741
26 декабря 2018 18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
348
25 декабря 2018 22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость. Закон
582
Происшествия
6 января 2019 11:27
У ребенка была аллергия на рыбу. Происшествия
30
6 января 2019 10:25
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Происшествия
102
5 января 2019 23:56
Пять дней врачи боролись за жизнь трёхлетнего мальчика. Происшествия
305
Криминал
6 января 2019 11:08
Мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для себя. Криминал
39
5 января 2019 13:17
Обычно суммы устанавливались в пределах от 30 до 80 тысяч рублей. Криминал
380
4 января 2019 13:23
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
556
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
0
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
708
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
701
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
884
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
570
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1163
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1372
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1193
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1546
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1940
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2087
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3325
Мероприятия