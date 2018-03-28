В Жигулевске служебная собака по кличке Шакира помогла полицейским раскрыть кражу шкафа
28 марта 2018 12:33
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В полицию Жигулевска поступило сообщение от местного жителя 1948 года рождения о том, что у него украли шкаф. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 3 000 рублей.
Правоохранители выяснили, что заявитель - новосел, и в этот день занимался переездом в новую квартиру. Согласно собранных материалов, преступление произошло в дневное время на лестничной площадке подъезда, где потерпевший оставил шкаф, который еще не успел занести в новое жилье. Через непродолжительное время он заметил пропажу имущества и незамедлительно обратился в полицию.
Для раскрытия преступления в составе следственно-оперативной группы на место просишествия выехал инспектор-кинолог лейтенант полиции Александр Юсупкулов со служебной собакой по кличке Шакира. Собака взяла след подозреваемого и привела сотрудников полиции к квартире, располагавшейся этажом выше. На момент прибытия полицейских в квартире никого не оказалось, дверь была закрыта. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в данной квартире проживает женщина с 30-летним безработным сыном, который два месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Собранные оперативными сотрудниками материалы свидетельствовали о том, что к преступлению действительно причастен сосед с верхнего этажа. Задержанный в тот же вечер по месту проживания и допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина полностью признал свою вину и пояснил полицейским, что внимательно наблюдал за переездом нового жильца дома и, воспользовавшись моментом, похитил шкаф, установил его в своей квартире и намеревался хранить в нем свои вещи.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
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