В Жигулевске около подъезда мужчина ударил оппонента ножом

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску от диспетчера медицинского учреждения поступило сообщение о том, что около одного из подъездов дома по улице Морквашинской мужчина 1989 года рождения получил ножевое ранение.Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли необходимые улики. В ходе проведенной работы стражи порядка выяснили, что между малознакомыми мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого злоумышленник достал из кармана нож и нанес потерпевшему ранение в область груди. Очевидцы сообщили правоохранителям приметы нападавшего.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали подозреваемого в соседнем дворе. По информации стражей правопорядка, задержанным является безработный местный житель 1978 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля. Подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал полицейским, куда именно выбросил нож. Сотрудники полиции обнаружили предполагаемое орудие преступления в кустах на территории микрорайона, где произошло происшествие. Оно изъято и приобщено к материалам уголовного дела.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет.