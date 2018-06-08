В Жигулевске мужчина убил мужчину и женщину шуруповертом

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя.По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемый, находясь по месту жительства престарелых супругов, желая похитить их имущество, нанес мужчине и женщине множественные удары по голове шуруповертом, от которых потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.