В Жигулевске мужчина пытался вынести продукты из магазина
22 марта 2018 10:46
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В вечернее время в одном из магазинов, расположенных в микрорайоне В-1 города Жигулевска, злоумышленник со стеллажа холодильной витрины похитил продукты питания, которые спрятал под одежду и в карманы куртки. Полицейские установили, что подозреваемый пройдя мимо касс, направился к выходу, но был замечен сотрудниками магазина, которые попытались задержать мужчину, но тот, оттолкнув продавца, выбежал на улицу. В это время около торговой точки на маршруте патрулирования находились сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Работник магазина, выбежавшая за злоумышленником на улицу, сообщила полицейским о произошедшем и указала на удаляющегося мужчину. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства
По информации правоохранителей 34-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные продукты питания изъяты и возвращены законному владельцу.
О грабеже возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
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