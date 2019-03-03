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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Жигулевске мужчина погиб в гостях во время застолья

3 марта 2019 10:47
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В Жигулевске мужчина погиб в гостях во время застолья
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых.

В вечернее время в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Интернационалистов, обнаружен труп ее сына, 1971 года рождения, с признаками насильственной смерти. Женщина вызвала сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Прибывшие правоохранители подробно опросили женщину и хозяина жилплощади, где был обнаружен труп. Со слов мужчины, он обнаружил потерпевшего на улице, якобы избитого неизвестными, и решил привести его в свою квартиру для оказания помощи, но мужчина скончался, тогда он позвал мать потерпевшего и сообщил о случившемся. После осмотра места происшествия и опроса очевидцев произошедшего данная версия не подтвердилась.

По предварительным данным, незадолго до произошедшего к 36-летнему хозяину жилплощади пришли гости: потерпевший и 25-летний местный житель. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Полицейские установили, что во время выяснения отношений двое злоумышленников нанесли своему знакомому множество ударов руками и ногами. Сотрудники органов внутренних дел задержали одного злоумышленника по месту его проживания, а второго - на территории города Тольятти, где мужчина пытался скрыться от правоохранителей. По информации правоохранителей, задержанные нигде не работают, и оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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