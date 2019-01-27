В Жигулевске молодой человек убежал из магазина с продуктами, не заплатив

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В полицию за помощью обратилась работница торговой точки Жигулевска, сообщив о том, что из магазина, где она работает продавцом, неизвестный злоумышленник похитил продукты питания. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 800 рублей.Выехавшие по указанному адресу стражи правопорядка опросили потерпевшую и свидетелей произошедшего. В ходе опроса выяснилось, что что в утреннее время в магазин зашел покупатель. Выбрав необходимые продукты, он попросил продавца сложить их в пакет. После того, как женщина передала ему пакет, злоумышленник выбежал из помещения, не оплатив покупки, и скрылся в неизвестном направлении.Был звдержан ранее не судимый 21-летний житель города Тольятти. В ходе проведенной проверки данная информация подтвердилась. Стражи порядка установили место жительства злоумышленника и задержали его.Задержанный признал свою вину полностью и пояснил, что он приехал в гости к другу и потратил все деньги в кафе. Он решил продолжить развлечения, но из-за отсутствия денежных средств похитил продукты питания в магазине.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.