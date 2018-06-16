В Жигулевске молодой человек из Тольятти ограбил собственную мать

Прокуратурой города Жигулевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого безработного 21-летнего жителя города Тольятти.Судом установлено, что в 13.05.2017 в ночное время, находясь на дачном участке в с. Солнечная Поляна г. Жигулевска, молодой человек, будучи в алкогольном опьянении, открыто похитил у своей матери золотые украшения и денежные средства в сумме 10 000 долларов США, нанося ей множественные удары по лицу и спине. Причиненный ущерб составил более 600 000 руб.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режим, сообщает облпрокуратура.