В Жигулевске из гаража украли ванну и батарею

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В сентябре текущего года за помощью в полицию обратился местный житель, у которого из гаража, расположенного по проезду Отважный, были похищены металлические изделия: батарея, чугунная ванна, металлические листы, алюминиевая дорожка, металлические уголки, кислородный баллон. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму более 27 000 рублей.Сотрудники полиции осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики, опросили хозяина гаража и очевидцев произошедшего. Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что злоумышленник в поисках металлических изделий ходил по территории гаражного кооператива. Зайдя в один из заброшенных гаражей, мужчина увидел, что в стене соседнего гаража отсутствует несколько кирпичей. С помощью найденной арматуры мужчина пробил стену соседнего гаража. Через пробитое отверстие злоумышленник проник в помещение, откуда похитил металлические изделия.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Жигулевску получили оперативную информацию о том, что к совершению кражи может быть причастен безработный 49-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник отрицать свою вину не стал и сознался в содеянном. Он пояснил, что совершил преступление из-за трудного материального положения. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что спрятал похищенное имущество недалеко от места преступления в кустах. На следующий день, договорившись с водителем о перевозке якобы своих вещей, он вернулся на место преступления, погрузил все в автомобиль и отвез похищенное в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды.Сейчас окончено расследование уголовного дела о краже. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время часть похищенного имущества возвращена законному владельцу, сообщает облМВД.Фото pixabay.com