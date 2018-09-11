В Жигулевске грабитель сорвал браслет с посетительницы бара

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1984 года рождения, которая сообщила, что у нее в дневное время в одном из баров, расположенных на улице Морквашинской с руки открыто похищен золотой браслет. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на общую сумму 25 000 рублей.Женщина пришла в кафе, куда чуть позже пришел ее бывший сожитель. Во время общения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина сорвал с руки потерпевшей браслет и ушел. Задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенное ювелирное изделие сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.По информации стражей порядка, 35-летний местный житель нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.