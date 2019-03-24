В Жигулевске гостья украла телефон у хозяйки

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В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратилась местная жительница 1990 года рождения. Заявительница сообщила, что у нее похищен сотовый телефон. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 6500 рублей.По данным правоохранителей, в гости к потерпевшей и ее супругу пришла знакомая, с которой они на протяжении вечера распивали спиртные напитки, когда же хозяева жилплощади уснули, гостья из кармана кофты, принадлежащей потерпевшей похитила сотовый телефон и ушла. На следующий день, обнаружив пропажу, потерпевшая связалась со своей знакомой с требованием вернуть телефон, на что женщина пообещала в течение нескольких дней вернуть имущество. Однако, так и не дождавшись возвращения своего сотового мобильного устройства, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Подозреваемой оказалась безработная жительница города Тольятти 1994 года рождения, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина признала свою вину и пояснила, что сдала похищенный телефон в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество возвращено законной владелице, сообщает облМВД.