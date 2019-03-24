В Жигулевске гостья украла телефон у хозяйки
24 марта 2019 10:56
134
В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратилась местная жительница 1990 года рождения. Заявительница сообщила, что у нее похищен сотовый телефон. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 6500 рублей.
По данным правоохранителей, в гости к потерпевшей и ее супругу пришла знакомая, с которой они на протяжении вечера распивали спиртные напитки, когда же хозяева жилплощади уснули, гостья из кармана кофты, принадлежащей потерпевшей похитила сотовый телефон и ушла. На следующий день, обнаружив пропажу, потерпевшая связалась со своей знакомой с требованием вернуть телефон, на что женщина пообещала в течение нескольких дней вернуть имущество. Однако, так и не дождавшись возвращения своего сотового мобильного устройства, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Подозреваемой оказалась безработная жительница города Тольятти 1994 года рождения, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина признала свою вину и пояснила, что сдала похищенный телефон в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество возвращено законной владелице, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 марта 2019 21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта. Закон
1009
20 марта 2019 21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
298
19 марта 2019 19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
311
19 марта 2019 14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки. Закон
311
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
524
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
693
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
704
Происшествия
24 марта 2019 14:46
Почти 400 человек уже эвакуированы. Происшествия
112
24 марта 2019 11:54
Причина ДТП устанавливается. Происшествия
130
23 марта 2019 19:20
Рекордсмен написал сообщение о том, что не различает ни океана, ни неба, вокруг лишь сплошная вода. Происшествия
350
Криминал
24 марта 2019 12:53
Ранее он был лишен прав. Криминал
112
24 марта 2019 10:56
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Криминал
133
23 марта 2019 10:52
Также полицейские нашли два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа. Криминал
337
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
3473
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
387
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
672
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
647
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1101
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
817
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
795
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
898
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1857
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2091
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1230
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
936
Мероприятия