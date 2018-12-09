В Жигулевске безработная пошла в гости и украла детский велосипед из подъезда

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило заявление от местной жительницы 1991 года рождения. Женщина сообщила полицейским о том, что у нее похитили детский трехколесный велосипед.Выехавшие по указанному адресу правоохранители установили, что накануне потерпевшая оставила детский велосипед на лестничной площадке между этажами, а утром обнаружила его пропажу и обратилась в полицию. Пострадавшая оценила причиненный ей ущерб на сумму 3 000 рублей.В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась безработная 29-летняя местная жительница, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса злоумышленница созналась в краже и пояснила, что она в день совершения преступления была в гостях у своей знакомой и, когда пошла домой, увидела в подъезде велосипед и решила его похитить для своего ребенка.По данному факту возбуждено уголовное дело, велосипед вернули законной владелице, сообщает облМВД.