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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Японии казнили шестерых оставшихся членов секты «Аум Синрикё»

26 июля 2018 09:12
52
В Японии казнили шестерых оставшихся членов секты «Аум Синрикё»
Все они были признаны виновными в одном или более преступлениях.

В Японии казнили шестерых оставшихся членов секты «Аум Синрикё». Все они были признаны виновными в одном или более преступлениях, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство юстиции страны.

В начале июля в Японии были повешены семь руководителей "Аум Синрикё", включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.

"Аум Синрикё" запрещена во многих странах мира, включая Россию. Самой известной вылазкой сектантов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Тогда погибли 13 человек, еще более 6 тысяч пострадали, передает "Радио Маяк".

Фото: pixabay.com
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