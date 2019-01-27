В Волжском районе задержали похитителей автомагнитолы

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Находясь на маршруте патрулирования в микрорайоне Кошелев парк, сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Волжскому району заметили стоящий на обочине автомобиль, внутри которого находились несколько молодых людей. При виде экипажа ДПС молодые люди немедленно попытались покинуть место стоянки, чем вызвали подозрение у стражей правопорядка.Сотрудники полиции попросили у граждан документы для проверки, а также приняли решение провести досмотр автотранспортного средства. В ходе досмотра в салоне автомобиля была обнаружена автомагнитола, как она там оказалась, находившиеся в машине граждане не смогли объяснить. Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Позднее в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району обратился местный житель, который сообщил о том, что у него из автомобиля была похищена автомагнитола. Правоохранители выяснили, что по приметам похищенная магнитола схожа с той, которую сотрудники ДПС обнаружили в ранее замеченной машине. Возбуждено уголовное дело, виновникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, сообщает облМВД.Фото pixabay.com