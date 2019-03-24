В Волжском районе водитель, севший за руль пьяным, может лишиться свободы
24 марта 2019 12:53
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В Волжском районе инспекторы ДПС О ГИБДД России по Волжскому району заметили автомобиль ВАЗ 21104, нарушающий Правила дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство у дома № 15 на улице Земской микрорайона Южный город. Водителем оказался ранее судимый 31-летний житель Хворостянского района.
При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина управлял транспортом в состоянии опьянения.
Сотрудники органов внутренних дел установили, что в августе 2018 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и был привлечен к наказанию в виде обязательных работ сроком 400 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.
По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сотрудниками отдела дознания в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.
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