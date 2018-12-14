В Волжском районе мужчина ударил оппонента около кафе ножом в живот

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Ранним утром 2 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение одной из городских больниц с ножевым ранением брюшной полости 35-летнего жителя города Самары. В сообщении было указано, что мужчина был доставлен в медучреждение из придорожного кафе.Правоохранители в кратчайшие сроки смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 28-летний гражданин республики Армения, который в ходе выяснения отношений с потерпевшим около одного из придорожных кафе на почве личной неприязни нанес ему удар ножом в живот. После чего 35-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.