В Волжском районе грабитель инсценировал обыск в квартире под видом сотрудника полиции

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Прокуратурой Волжского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении ограбления группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия и причинением потерпевшим значительного ущерба.Судебным следствием установлено, что мужчина, действуя совместно и согласованно с тремя соучастниками, представился сотрудником полиции и проник в жилище супругов. Применяя насилие и инсценируя обыск, злоумышленник потребовал у хозяев выдать ему деньги и наркотики.Проводимый грабителями «обыск» положительных результатов не дал. Осознав, что денежных средств в доме нет, преступники погрузили в автомобиль бытовую технику и скрылись, предварительно предупредив потерпевших никому не рассказывать о проведенной «спецоперации».В судебном заседании подсудимый вину не признал, однако государственным обвинителем суду были представлены доказательства его виновности.Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com