В Тольятти житель Самары пытался ограбить сотрудницу больницы
5 апреля 2018 11:15
51
В приемный покой был доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Как установили полицейские в ходе опроса свидетелей и очевидцев, когда злоумышленник увидел, что врачи отвлеклись, он схватил пакет с косметичкой, в которой находилась косметика и бижутерия, и попытался скрыться, но бдительные сотрудники охраны остановили бежавшего мужчину и удерживали его до прибытия правоохранителей.
Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Самары 1966 года рождения, который пояснил полицейским, что приехал в Тольятти к своему знакомому в гости и "не рассчитал" с алкоголем.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 апреля 2018 23:16
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб. Закон
334
4 апреля 2018 19:35
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. Закон
216
4 апреля 2018 18:58
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции. Закон
238
4 апреля 2018 18:45
Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей. Закон
174
4 апреля 2018 18:24
На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном. Закон
238
4 апреля 2018 17:58
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей. Закон
192
Происшествия
5 апреля 2018 10:50
С огнем боролись 43 человека. Происшествия
182
5 апреля 2018 10:20
Устанавливают причину пожара. Происшествия
285
5 апреля 2018 10:02
Он потушил возгорание в квартире до прибытия работником пожарной охраны. Происшествия
111
Криминал
5 апреля 2018 11:15
Он схватил пакет с косметичкой и хотел сбежать. Криминал
41
5 апреля 2018 11:05
Им грозит до 5 лет лишения свободы. Криминал
41
4 апреля 2018 13:49
Потерпевший, вызвав полицию, самостоятельно обезвредил злоумышленника. Криминал
166
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1501
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
862
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
775
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1676
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
966
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1066
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1650
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
1001
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4306
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2434
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2917
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2800
Мероприятия