В Тольятти женщина похитила бутылку спиртного из магазина

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В полицию Тольятти обратился представитель сети продуктовых магазинов. Заявитель сообщил, что из зала торговой точки было открыто похищено спиртное.Полицейские выяснили, что предполагаемая злоумышленница вошла в магазин и начала осматривать стеллажи с алкоголем, после чего приглянувшуюся бутылку спрятала в куртку. Всё это время за ней наблюдала продавец. В момент, когда подозреваемая прошла мимо кассы, работница торговой точки окликнула женщину и попросила оплатить товар. Осознав, что была замечена, злоумышленница выбежала из магазина, следом за ней побежала продавец, но догнать так и не смогла.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося. Полицейские опросили сотрудников торговой точки с целью установления примет подозреваемой.На следующий день женщина пришла в магазин во второй раз. Работники заведения узнали ее и сразу вызвали полицию. Первыми на место преступления прибыли сотрудники патрульно–постовой службы, которые задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили ее в территориальный отдел полиции для установления личности.В ходе дальнейшего разбирательства 29-летняя местная жительница свою вину полностью признала и пояснила, что алкоголь она выпила по дороге домой, а во второй раз надела другую куртку в надежде, что ее не узнают.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.