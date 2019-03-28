В Тольятти задержали подозреваемого в мошенничестве

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19 марта 2019 года в отдел полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1997 года рождения. Молодой человек сообщил, что стал жертвой обмана. С его слов стало ясно, что злоумышленник завладел денежными средствами потерпевшего. Ущерб составил 650 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Отдела полиции № 21 совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Тольятти установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа 1968 года рождения. Как установили стражи правопорядка подозреваемый в настоящее время нигде не работает и ранее не судим.В рамках расследования уголовного дела сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемый, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, обещал оказать потерпевшему содействие в трудоустройстве на работу.Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает облмВД.