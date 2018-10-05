В Тольятти задержали подозреваемого в краже видеорегистратора из автомобиля

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Из собранных полицейскими материалов следует, в полицию за помощью обратился 31-летний житель дома на ул. Кудашева городского округа Тольятти, который обнаружил свое транспортное средство с разбитым окном, а из салона машины пропал видеорегистратор. Со слов обратившегося, он паркует свой автомобиль во дворе дома, где проживает. Услугами автостоянок, расположенных поблизости, не пользуется. Видеорегистратор и другие ценные вещи из салона не забирает.О краже возбудили уголовное дело.В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были проверены места возможного сбыта похищенного, отработаны на причастность к преступлению лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, проведены иные необходимые процедуры.Правоохранители установили, что к краже может быть причастен житель города Тольятти 2000 года рождения. Правоохранители установили личность и место возможного нахождения подозреваемого. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель пояснил, что хищение из автомобиля совершил из-за легкодоступности ценного имущества, которое он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.Правоохранители проверяют задержанного на причастность к аналогичным противоправным деяниям на территории городского округа Тольятти, сообщает облМВД.Фото pixabay.com