В Тольятти задержали наркодилеров, делавших "закладки"

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух мужчин. Один из них прятал в металлической трубе, торчащей из снега, сверток, а второй фотографировал происходящее. Заметив приближающихся полицейских, мужчины попытались скрыться. При этом один из них что-то выбросил из кармана куртки. Стражам правопорядка удалось пресечь попытку беглецов скрыться.Задержанными оказались ранее не судимые жители города Тольятти 1990 и 1991 годов рождения. Во время беседы с полицейскими мужчины рассказали, что делали в разных точках города, так называемые, «закладки». По словам задержанных, в городе они уже успели сделать 15 таких тайников.В ходе отработки полученных сведений полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли на разных улицах Тольятти свертки. В тайниках находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом. Аналогичные свертки были найдены в ходе личного досмотра в присутствии понятых одного из предполагаемых злоумышленников. Также полицейские обнаружили и изъяли выброшенные пакетики. Всего на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области было направлено 30 свертков. Результаты экспертизы установили, что внутри находилось синтетическое наркотическое вещество. По данным оперативников, все изъятое предназначалось для дальнейшей реализации.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.