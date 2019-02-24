В Тольятти задержали наркодилеров, делавших "закладки"
24 февраля 2019 11:13
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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух мужчин. Один из них прятал в металлической трубе, торчащей из снега, сверток, а второй фотографировал происходящее. Заметив приближающихся полицейских, мужчины попытались скрыться. При этом один из них что-то выбросил из кармана куртки. Стражам правопорядка удалось пресечь попытку беглецов скрыться.
Задержанными оказались ранее не судимые жители города Тольятти 1990 и 1991 годов рождения. Во время беседы с полицейскими мужчины рассказали, что делали в разных точках города, так называемые, «закладки». По словам задержанных, в городе они уже успели сделать 15 таких тайников.
В ходе отработки полученных сведений полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли на разных улицах Тольятти свертки. В тайниках находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом. Аналогичные свертки были найдены в ходе личного досмотра в присутствии понятых одного из предполагаемых злоумышленников. Также полицейские обнаружили и изъяли выброшенные пакетики. Всего на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области было направлено 30 свертков. Результаты экспертизы установили, что внутри находилось синтетическое наркотическое вещество. По данным оперативников, все изъятое предназначалось для дальнейшей реализации.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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