В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
30 декабря 2018 11:57
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В августе в дежурную часть отдела полиции Тольятти обратилась местная жительница. Девушка, 1992 года рождения сообщила, что пропал ее автомобиль «Киа Рио», который она оставила вечером на парковке возле своего дома. Утром транспортного средства на месте не оказалось.
Сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Ставропольского района. Правоохранители выяснили, что злоумышленников было трое. Два мужчины и женщина. Один из злоумышленников был ранее судим за аналогичное преступление, он же был организатором серии краж автотранспорта. Согласно материалам, собранным полицейскими, установлено, что не работающий и ранее не судимый мужчина 1983 года рождения и 38 летняя женщина, так же без работы, исполняли роль наводчиков.
В процессе допроса предполагаемые злоумышленники пояснили, что отогнали автомобиль потерпевшей в гараж, в одном из частных домов Ставропольского района, где частично разобрали его на запчасти и продали.
В рамках расследования уголовного дела, оперативники установили причастность подозреваемых еще к одному хищению транспортного средства. В декабре 2017 года с неохраняемой парковки расположенной на Южном шоссе подозреваемые похитили автомобиль этой же марки и так же разобрали его на запчасти и вскоре продали.
Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, сообщает облМВД.
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