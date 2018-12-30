Я нашел ошибку
Главные новости: 
Теперь команде предстоит
Китайский аппарат "Чанъэ-4" заходит на посадку на обратной стороне Луны
Праздничная программа на площади Куйбышева 31 декабря начнется в 22.30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.
Новогодняя ночь на площади Куйбышева. Фейерверк в 01:00!
По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.
Исчезла неделю назад. Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
Прямо сейчас он находится на Международной космической станции.
Олег Кононенко, болельщик "Крыльев Советов", поздравил с Новым годом прямо из космоса. Видео
Начальник селекционного отдела
Геннадий Голубин: Корниленко заслужил, чтобы остаться в "Крыльях" после игровой карьеры
Экспертиза новогоднего стола. Как выбрать качественные продукты
Экспертиза новогоднего стола. Как выбрать качественные продукты
Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано.
Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
сегодня  Воскресенье,30 декабря, 16:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/12:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей

30 декабря 2018 11:57
357
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
Злоумышленников было трое.

В августе в дежурную часть отдела полиции Тольятти обратилась местная жительница. Девушка, 1992 года рождения сообщила, что пропал ее автомобиль «Киа Рио», который она оставила вечером на парковке возле своего дома. Утром транспортного средства на месте не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Ставропольского района. Правоохранители выяснили, что злоумышленников было трое. Два мужчины и женщина. Один из злоумышленников был ранее судим за аналогичное преступление, он же был организатором серии краж автотранспорта. Согласно материалам, собранным полицейскими, установлено, что не работающий и ранее не судимый мужчина 1983 года рождения и 38 летняя женщина, так же без работы, исполняли роль наводчиков.

В процессе допроса предполагаемые злоумышленники пояснили, что отогнали автомобиль потерпевшей в гараж, в одном из частных домов Ставропольского района, где частично разобрали его на запчасти и продали.

В рамках расследования уголовного дела, оперативники установили причастность подозреваемых еще к одному хищению транспортного средства. В декабре 2017 года с неохраняемой парковки расположенной на Южном шоссе подозреваемые похитили автомобиль этой же марки и так же разобрали его на запчасти и вскоре продали.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 декабря 2018  14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не знал.
Самарские таможенники пресекли незаконную попытку вывоза старинного креста
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
396
27 декабря 2018  15:29
Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено.   Закон
319
26 декабря 2018  23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.
Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового спирта
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.  Закон
454
26 декабря 2018  23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
В Самаре при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.  Закон
655
26 декабря 2018  18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.
Тольяттинец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и ее дочери, предстанет перед судом
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.  Закон
292
25 декабря 2018  22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.
Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных
 Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.  Закон
503
25 декабря 2018  19:04
Совершенная юридическая безопасность
Совершенная юридическая безопасность
 В условиях современного экономического напряжения, эпохи цифровых технологий и валюты, единственным актуальным вопросом является юриспруденция.  Закон
74
Весь список
Происшествия
30 декабря 2018  14:02
По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.
Исчезла неделю назад. Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
По данным ряда СМИ, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и мошенничество.  Происшествия
274
30 декабря 2018  10:48
В Кировском районе Самары тушили пожар на 20 кв. метрах Горели домашние вещи.
В Кировском районе Самары тушили пожар на 20 кв. метрах
Горели домашние вещи. Происшествия
170
29 декабря 2018  16:18
Собственными усилиями они смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня.
Инспекторы ДПС в Красном Яре помогли водителю "шестерки" потушить автомобиль, загоревшийся на дороге
Собственными усилиями они смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня.  Происшествия
460
Весь список
Криминал
30 декабря 2018  11:57
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
В Тольятти задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей
Злоумышленников было трое. Криминал
356
30 декабря 2018  11:30
В Безенчуке мужчина ограбил мать приятеля Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
В Безенчуке мужчина ограбил мать приятеля
Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
174
30 декабря 2018  10:34
В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией.
В Сызрани задержали автовора Автомобиль не был оснащен сигнализацией
Автомобиль не был оснащен сигнализацией. Криминал
119
Весь список


Видео
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
371
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2950
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
309
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
344
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1978
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
808
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1297
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1141
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1493
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1877
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2017
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3247
Весь список

Мероприятия
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Самарцев приглашают на открытую тренировку команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС (Самара)
Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные