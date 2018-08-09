В Тольятти за получение 300 тысяч рублей задержан старший оперуполномоченный

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8 августа 2018 года на автостоянке гостиничного комплекса «Спутник», расположенного по адресу: г. Тольятти, Обводное шоссе, д.7 сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержан старший оперуполномоченный ОВиРП по Автозаводскому району ОЭБиПК УМВД России по г. Тольятти.По имеющимся сведениям, полицейский причастен к коррупционной деятельности. От жителя г. Тольятти он получил материальные средства в сумме 300 тысяч рублей за возврат изъятой ранее сотрудниками полиции финансовой документации двух коммерческих фирм. Часть денег, со слов задержанного предназначалась его руководству.Денежные средства изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ.