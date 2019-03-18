В Тольятти выявили факт мошенничества с продажей квартиры в загородном комплексе

94

Следователями по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, установлено, что подозреваемый - местный житель 1964 года рождения, директор одной из инвестиционных компаний, являющейся подрядчиком строительства жилого дома, продал фактически принадлежащую компании квартиру жителю Ставропольского района 1980 года рождения. Однако, вопреки установленным законодательством нормам права, данный договор в Росреестре не был зарегистрирован. Причиненный ущерб составил более 3,6 миллионов рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.