В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
23 июня 2018 09:56
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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению врача-терапевта федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский медицинский клинический центр федерального медико-клинического агентства». Ее обвиняют в получении взятки и подлоге.
По версии следствия, в апреле 2018 года врач-терапевт в здании указанного учреждения, расположенного по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 125, получила через посредника - медицинского регистратора взятку в общей сумме 14 200 рублей за выдачу 6 работникам ПАО «АВТОВАЗ» фиктивных листков нетрудоспособности.
Вину в совершении инкриминируемых органом следствия преступлений медицинский работник признала в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.
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