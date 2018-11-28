В Тольятти у входа в магазин мужчина ранил прохожего ножом

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В Тольятти в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного информацию о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин, расположенный на Молодежном бульваре, был ранен местный житель 1994 года рождения. Злоумышленник ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся во дворах.Группа задержания начала отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Вскоре стражи правопорядка увидели мужчину, приметы которого подходили под описание разыскиваемого. В свою очередь, пешеход, заметив патрульный автомобиль Росгвардии, резко изменил направление движения и попытался скрыться за домом. Сотрудники вневедомственной охраны помешали это сделать и задержали предполагаемого злоумышленника.Безработный житель Тольятти 1980 года рождения был передал полицейским для дальнейшего разбирательства. Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.