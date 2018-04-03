В Тольятти трое преступников похитили имущество на сумму свыше 320 000 рублей из магазина
3 апреля 2018 09:43
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В период с 20:30 27 марта до 05:10 28 марта текущего года трое злоумышленников незаконно проникли в торговую точку, расположенную на улице Гидротехническая Комсомольского района г. Тольятти, и похитили имущество на сумму свыше 320 000 рублей.
В совершении преступления подозреваются трое мужчин:
На вид около 30 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, одет в толстовку серо-синего цвета с капюшоном, спортивное трико черного цвета с вертикальной полосой белого цвета, белые кроссовки, балаклава, белые перчатки.
На вид около 30 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, одет в олимпийку черного цвета с капюшоном, кроссовки черного цвета, балаклава, белые перчатки.
На вид около 30 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см, одет в джинсы светло-сине-серого цвета, черную болоньевую куртку, черные кроссовки с белыми полосками на торце, белые перчатки.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых, сообщить по телефонам: 8 (960) – 842 – 77 – 46, 8 (8482) 93 – 47 – 022, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). В ОП № 23 УМВД России по городу Тольятти по адресу: Самарская область, Тольятти, улица Коммунистическая, 120.
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