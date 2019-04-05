В Тольятти сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в краже

70

В полицию поступило сообщение о том, что 27 марта в период времени с 16.00 до 16.30 ч. неизвестные лица, находясь в зале одного из ресторанов быстрого питания, расположенного по адресу г. Тольятти, проспект Степана Разина 25а, тайно похитили из кошелька посетителя 13 000 рублей.Прибывшие стражи порядка подробно опросили заявителя и очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. По признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело.Приметы подозреваемых:1) мужчина, на вид 15-20 лет, рост 170-175, среднего телосложения. Был одет: куртка темного цвета, штаны черного цвета, кроссовки темного цвета с белой подошвой, при себе сумка черного цвета.2) мужчина, на вид 15-20 лет, рост 175-180, среднего телосложения. Был одет куртка с капюшоном синего цвета, нижняя часть куртки черного цвета, зеленые камуфлированные штаны, темные кроссовки.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях разыскиваемых или об их местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 22 УМВД России по городу Тольятти 8(8482) 30-37-02; ОУР 8(8482) 93-46-21, 8(8482) 93-46-23 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.