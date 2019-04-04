В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали автовора

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В полицию Тольятти поступило сообщение от жителя Автозаводского района. Мужчина сообщил, что пока он находился в магазине, у него похитили автомобиль ВАЗ 2106. Ущерб пострадавший оценил в 28 000 рублей.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и установили обстоятельства произошедшего. Заявитель предположил, что к краже транспорта может быть причастен его знакомый, с которым у него произошел конфликт.Полицейские прибыли домой к подозреваемому, но на месте его не оказалось. Около подъезда, где проживал разыскиваемый, правоохранители обнаружили автомобиль, похожий по описанию на похищенный.Сотрудники полиции направили ориентировку на подозреваемого – ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1997 года рождения, всем оперативным службам. Вскоре, сотрудники ППС задержали мужчину, подходящего по описанию на разыскиваемого и доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.В ходе опроса задержанный сознался в том, что похитил автомобиль. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к потерпевшему. Увезти транспортное средство мужчина решил, пока потерпевший находился в магазине.О караже возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.Фото pixabay.com