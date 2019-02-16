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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали вора, укравшего автомобильный аккумулятор

16 февраля 2019 11:08
57
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали вора, укравшего автомобильный аккумулятор
Увидев служебную автомашину Росгвардии, гражданин отвернулся и попытался скрыться.

Предполагаемого вора задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города Тольятти.

На улице Новозаводской стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, рядом с которым стоял автомобильный аккумулятор. Увидев служебную автомашину Росгвардии, гражданин отвернулся и попытался скрыться. Патрульные приняли решение проверить причину такой нетипичной реакции на свое появление. На вопрос сотрудников Росгвардии о том, кому принадлежит аккумулятор, мужчина признался, что снял его с автомобиля ВАЗ-2106, стоявшего во дворе дома на улице Победы.

Сотрудники Росгвардии передали 29-летнего жителя Тольятти вызванной на место следственно-оперативной группе. В полиции возбуждено уголовное дело.

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