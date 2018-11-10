В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора

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В Тольятти находящийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного ориентировку на розыск и задержание вора. Жертвой преступления стал местный житель 1982 года рождения. Злоумышленник похитил у него денежные средства и сотовый телефон.Продолжив патрулирование Автозаводского района города, на улице Свердлова стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего тольяттинца и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает ведомство.