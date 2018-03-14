В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска

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В причастности к незаконному распространению запрещенных веществ подозревается 29-летний житель города Ульяновск. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны, осуществлявшие патрулирование Комсомольского района города Тольятти.На улице Лизы Чайкиной стражи правопорядка обратили внимание на подозрительно ведущего себя пешехода – увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко поменял направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения экипажа. Патрульные решили выяснить причину этого и остановили мужчину. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о том, почему он намеревался скрыться, и нет ли при нем запрещенных к свободному обороту предметов или веществ, житель соседнего региона признался, что хранит наркотики, которые собирается сбыть.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного прибывшим полицейским. В ходе личного досмотра у задержанного изъято около 68 граммов наркотиков синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.