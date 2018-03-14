Я нашел ошибку
Главные новости: 
Работы по восстановлению жилого дома на Димитрова, 110 в Самаре стартуют на этой неделе Ранее там в квартире взорвался газовый баллон.
Работы по восстановлению жилого дома на Димитрова, 110 в Самаре стартуют на этой неделе
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Google запретит рекламу криптовалют и ICO
Google запретит рекламу криптовалют и ICO
В Самарской области сформирован новый общественный совет Он оценит качество оказания социальных услуг.
В Самарской области сформирован новый общественный совет
Четыре игрока БК «Самара» — кандидаты в сборную России
Четыре игрока БК «Самара» — кандидаты в сборную России
Самарцев приглашают на выставку «Издатель и книга: книжные магнаты XIX-XX вв.» Вход свободный.
Самарцев приглашают на выставку «Издатель и книга: книжные магнаты XIX-XX вв.»
В Москве стартует фестиваль
В Москве стартовал фестиваль "Золотая маска" в городе"
сегодня  Среда, 14 марта, 13:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 56.94
0.33
EUR 70.16
0.36
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска

14 марта 2018 10:45
253
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска
По предварительной версии, житель соседнего региона намеревался сбыть запрещенное вещество.

В причастности к незаконному распространению запрещенных веществ подозревается 29-летний житель города Ульяновск. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны, осуществлявшие патрулирование Комсомольского района города Тольятти.

На улице Лизы Чайкиной стражи правопорядка обратили внимание на подозрительно ведущего себя пешехода – увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко поменял направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения экипажа. Патрульные решили выяснить причину этого и остановили мужчину. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о том, почему он намеревался скрыться, и нет ли при нем запрещенных к свободному обороту предметов или веществ, житель соседнего региона признался, что хранит наркотики, которые собирается сбыть.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного прибывшим полицейским. В ходе личного досмотра у задержанного изъято около 68 граммов наркотиков синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 марта 2018  21:05
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В Похвистнево на пенсионерку, которая хранила в гараже свыше 4 000 литров фальсифицированного алкоголя, заведено уголовное дело
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  Закон
239
13 марта 2018  20:44
Заведующей детским садом объявлен выговор.
Воспитательница самарского детского сада, заставлявшая детей чистить унитазы, заплатит штраф - 300 рублей
Заведующей детским садом объявлен выговор.  Закон
890
13 марта 2018  20:11
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.
Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении «лихача» из Тольятти
 Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.  Закон
351
13 марта 2018  19:37
«Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.
Мини-бар «На дне» строили без разрешения. Культовому бару простили отсутствие документации
 «Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.  Закон
276
13 марта 2018  17:09
Следователи пришли к выводу, что ремонт в камерах провели на законных основаниях.
СК не нашел коррупции в «Матросской Тишине» после скандала с VIP-камерами
Следователи пришли к выводу, что ремонт в камерах провели на законных основаниях.  Закон
162
12 марта 2018  22:55
Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.
Суд Читы присудил отцу погибшего солдата-срочника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
 Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.   Закон
371
12 марта 2018  21:46
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотография
Водитель из Самары в Верховном суде отменил штраф, основанный только на протоколе ГИБДД
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину... Закон
540
Весь список
Происшествия
14 марта 2018  10:29
Разыскать алиментщицу из Самарской области помогла информация о покупке козы Долг женщины составил свыше 770 тысяч рублей.
Разыскать алиментщицу из Самарской области помогла информация о покупке козы
Долг женщины составил свыше 770 тысяч рублей. Происшествия
107
14 марта 2018  10:21
Пропавших в Самаре жительниц Управленческого нашли в Оренбуржье Они ушли из дома 9 марта.
Пропавших в Самаре жительниц Управленческого нашли в Оренбуржье
Они ушли из дома 9 марта. Происшествия
245
13 марта 2018  22:07
Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.
В Самаре на перегоне Киркомбинат - Толевая электричка насмерть сбила мужчину
Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.  Происшествия
398
Весь список
Криминал
14 марта 2018  11:49
В Самаре во время конфликта женщина ударила сожителя ножом Инцидент произошел в доме на улице Вольской.
В Самаре во время конфликта женщина ударила сожителя ножом
Инцидент произошел в доме на улице Вольской. Криминал
89
14 марта 2018  10:45
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска
По предварительной версии, житель соседнего региона намеревался сбыть запрещенное вещество. Криминал
241
14 марта 2018  09:27
В Безенчукском районе мужчина угнал автомашину у своего знакомого Он заявил, что хотел доехать до своей подруги.
В Безенчукском районе мужчина угнал автомашину у своего знакомого
Он заявил, что хотел доехать до своей подруги. Криминал
132
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
621
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
691
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
633
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1301
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
818
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
900
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1511
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
823
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3990
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2309
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2748
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2647
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
В Самаре пройдет областная общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Ученые СамГТУ получили Губернские премии

558

Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий

549

МРОТ в Самарской области подняли до уровня прожиточного минимума

523
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53785

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

24017

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

3899
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда