В Тольятти сотрудники ДПС в маршрутке задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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В Тольятти на контрольно-пропускном пункте полиции по улице Магистральная, сотрудники ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти за нарушение Правил дорожного движения остановили маршрутный автобус.В ходе беседы с нарушителем полицейские заметили, что один из находящихся в салоне пассажиров стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане брюк пассажира был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство "марихуана" общей массой 10,4 грамм. Задержанным оказался 22-летний безработный ранее не судимый житель Автограда.Возбужденно уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества, сообщает облМВД.