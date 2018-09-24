В Тольятти разбойник с ножом похитил деньги из магазина

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В отдел полиции в Тольятти за помощью обратилась работница магазина, расположенного на улице 70 лет октября в Автозаводском районе По её словам, мужчина под угрозой ножа, открыто похитил из кассы 5 720 рублей и скрылся.Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа опросила продавцов торговой точки и покупателей. Сотрудники органов внутренних дел со слов заявительницы установили приметы нападавшего и провели поквартирный обход близлежащих домов. Подозреваемый был задержан. По данным правоохранителей, 29-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка. По словам задержанного, похищенные деньги он успел потратить на личные нужды.В настоящее время о разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com