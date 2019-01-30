В Тольятти разбойник с ножом напал на торговый павильон

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21 января около 3 часов ночи в дежурную часть УМВД России по г.Тольятти поступила информация о том, что злоумышленник, находясь в торговом павильоне по продаже цветов, расположенном в Автозаводском районе на улице 70 лет Октября, под угрозой предмета, похожего на нож, похитил денежные средства. Сообщение о произошедшем с приметами подозреваемого было передано всем наружным службам полиции, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.По информации администрации торговой точки, добычей нападавшего стали деньги в размере 2000 рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудницу магазина, которая находилась на рабочем месте в момент нападения, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения.Мужчина 1997 года рождения был задержан в своей квартире. Задержанный – житель Ставропольского района, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.О разбое возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообшает облМВД.