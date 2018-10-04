В Тольятти разбойник нападал на торговые павильоны

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Ранее судимый местный житель 1989 года рождения, находясь в магазине на улице Свердлова в городе Тольятти, путем насилия, не опасного для жизни и здоровья продавца, похитил из кассы 9 тысяч рублей. Также установлено, что злоумышленник на той же улице открыто похитил из торгового павильона денежные средства в размере более 2,3 тысяч рублей. Похищенные деньги он тратил на собственные нужды.Предположительно, в целом злоумышленник с июля по сентябрь 2018 года совершил около 8 эпизодов противоправных деяний - эта информация в настоящее время проверяется. По данным оперативников, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о грабеже. Решается вопрос об объединении их в одно производство. Полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных противоправных деяний, сообщает облМВД.Фото pixabay.com