В Тольятти раскрыли кражи автомобильных аккумуляторов

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По версии сотрудников правоохранительных органов, задержанные сотрудниками вневедомственной охраны молодые люди причастны к серии аналогичных преступлений.В Тольятти находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил сообщение о группе злоумышленников, вскрывавших припаркованные автомобили. Инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе города. Патрульные незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.По прибытии сотрудники Росгвардии обнаружили на месте происшествия четверых молодых людей. При виде стражей правопорядка они попытались скрыться – патрульные запросили помощь у ближайших экипажей вневедомственной охраны, совместными усилиями предполагаемые злоумышленники были задержаны.Выяснилось, что это жители Самары – один 1998 и трое 2000 года рождения. По словам задержанных, они, предварительно договорившись, приехали из своего города на такси, чтобы вскрыть как можно больше автомобилей и похитить с них аккумуляторы. При этом несколько батарей они уже успели погрузить в багажник машины, ожидавшей их в соседнем дворе. Ранее судимый за грабеж таксист 1990 года рождения также был задержан.В ближайших дворах на улицах Лизы Чайкиной и Мурысева были обнаружены автомобиль ВАЗ-2105 и два автомобиля ВАЗ-2107 со вскрытыми капотами и отсутствующими аккумуляторами. Сотрудники Росгвардии передали задержанных прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. В полиции возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает регуправление Росгвардии.