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В Тольятти при хищении строительного инструмента из крупного строительного магазина преступник уронил телефон

28 марта 2018 12:51
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В Тольятти при хищении строительного инструмента из крупного строительного магазина преступник уронил телефон
Изъятый гаджет помог сотрудникам полиции установить владельца.

В отдел полиции Тольятти поступило сообщение от начальника охраны крупного строительного магазина города о том, что один из посетителей открыто похитил из торгового зала зубило для перфоратора.

Консультант в торговом зале заметила подозрительного мужчину, который обходил зал, осматриваясь по сторонам. Женщина, наблюдая за ним, увидела, что покупатель взял с витрины зубило и положил себе в рукав. Как установили полицейские, клиент обошел весь зал и попытался выйти из магазина, минуя кассу. Охранник торговой точки попросил его остановиться, но мужчина, оттолкнув сотрудника магазина, выбежал на улицу и скрылся. Убегая, злоумышленник выронил свой сотовый телефон. Изъятый гаджет помог сотрудникам полиции установить владельца мобильного аппарата, а также его место жительства. Стражи правопорядка задержали подозреваемого в течении суток по месту проживания, после чего доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1960 года рождения, ранее судимый за кражу, сообщил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения, похищенное имущество выбросил по дороге, пока бежал домой, испугавшись содеянного.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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