В Тольятти преступник похитил из квартиры потерпевшей два сотовых телефона и ноутбук
4 октября 2018 10:48
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Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного ориентировку на розыск и задержание мужчины, совершившего кражу. Жертвой преступника стала местная жительница 1979 года рождения – из ее квартиры были украдены два сотовых телефона и ноутбук.
На улице Новозаводской сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали 39-летнего тольяттинца. Он был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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