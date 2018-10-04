В Тольятти преступник похитил из квартиры потерпевшей два сотовых телефона и ноутбук

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Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного ориентировку на розыск и задержание мужчины, совершившего кражу. Жертвой преступника стала местная жительница 1979 года рождения – из ее квартиры были украдены два сотовых телефона и ноутбук.На улице Новозаводской сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали 39-летнего тольяттинца. Он был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.