В Тольятти полицейские задержали сотрудника ФНС Самарской области по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей

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Сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация, что сотрудник Федеральной налоговой службы Самарской области - мужчина 1987 года рождения, может быть причастен к коррупционным преступлениям. В результате отработки полученные сведения подтвердились.В ходе проведения оперативного мероприятия «оперативный эксперимент» полицейские задержали подозреваемого в своем служебном кабинете при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1 000 000 рублей от руководителя одной из коммерческих организаций. По данным оперативников, денежное вознаграждение предназначалось за совершение задержанным действий, входящих в его служебные полномочия.В настоящее время по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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